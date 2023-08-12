«Огонь в лампаде погас»: боец СВО с того света подавал знаки о своей гибели

Максим Раков из Ульяновска погиб на спецоперации. Дома его оставались ждать мама и невеста. Как признается мать бойца, Ольга Аристова, перед гибелью сына ей виделись знаки — снились сны о его скорой кончине.

Как рассказала нашему корреспонденту Ольга Юрьевна, сначала у нее упала икона с полки. Потом ночью порвалась цепочка и оторвался крестик, который женщина потом нашла в постели под подушкой.

«Затем я пошла в церковь, заказать молебен и сорокоуст о здравии сына. Когда я зажигала свечку от лампады у иконы Георгия Победоносца, огонь в лампаде погас! И последний знак: я зашла в комнату и увидела последний кадр из фильма «Баллада о солдате», где мать провожает сына на войну, откуда он больше не вернулся, потому что погиб», — перечисляет Аристова.

Маму погибшего Максима терзали странные сновидения. По словам Ольги, у нее были сны о том, что сын лежит на кровати весь перебинтованный с закрытыми глазами. Припомнила женщина и другой сон: сын стоит на кладбище весь в черном, а перед ним лежит похоронный венок.

«А последний сон был о том, что я сижу на собрании 31-ой бригады ВДВ, где служил Максим, и спрашиваю женщин: «Вы из пятой роты?». И мне дали в руки 100-рублевую банкноту, я ее развернула, а на ней написано: «За мужество сына», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Ольга.

О том, как сражался на СВО Максим, и как он погиб, читайте в нашем материале.