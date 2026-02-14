Ограбят за минуту: туристов из России предупредили о смертельной опасности в некоторых странах

Эксперты компании SCSChauffeur составили рейтинг городов мира, которые представляют наибольший стресс для путешественников. Специалисты оценивали мегаполисы по нескольким критериям: криминогенная обстановка, чистота воздуха, интенсивность трафика и климатические особенности. Итоговый список возглавили направления, где совокупность негативных факторов создает реально опасную среду для гостей, пишет Турпром .

Лидером антирейтинга неожиданно стал южноафриканский Кейптаун, известный своими живописными пейзажами. Главной проблемой города назван запредельный уровень уличной преступности, особенно в деловом центре. Ситуацию усугубляют пробки, занимающие более трети времени в пути, и высокая влажность воздуха. Британский МИД официально предупреждает о частых нападениях на трассах, ведущих к аэропорту, рекомендуя туристам отказываться от пеших прогулок в темное время суток.

Вторую строчку занял Дели, где основной стресс-фактор — катастрофическое загрязнение атмосферы. Индийская столица признана одним из самых грязных городов планеты. Путешественники жалуются на физическое недомогание уже спустя несколько часов пребывания на улице: появляется першение, дыхание затрудняется. Зимой проблема обостряется, вынуждая гостей использовать респираторы высокой степени защиты.

Тройку лидеров замкнул Йоханнесбург, также расположенный в ЮАР. Здесь зафиксирован самый высокий индекс преступности, дополненный сильным загрязнением воздуха. Угоны авто, вооруженные нападения и грабежи здесь в порядке вещей. Туроператоры советуют полностью исключить самостоятельное изучение центра, ограничившись охраняемыми торговыми комплексами и музеями в составе групп.

Далее в списке расположился благополучный Цюрих. Швейцарский город оказался на четвертой позиции из-за неожиданно высокой преступности, превышающей показатели Дели, а также из-за плотного трафика. Замыкает пятерку бразильский Сан-Паулу с его чудовищными пробками (загруженность дорог достигает 42 процентов) и засильем карманников в метро.

В десятку также вошли Джакарта и Куала-Лумпур с их экстремальной влажностью, Мехико с абсолютным рекордом по пробкам (52 процента), а также европейские Афины и Неаполь. Последний критикуют за хаотичное движение, перенаселенность и высокий уровень уличных краж. Операционный директор SCSChauffeur Хэдли Даймонд резюмировала, что городской стресс — это совокупное давление среды и потеря контроля, когда проблемы безопасности накладываются на климат и транспортный коллапс.

Параллельно эксперты напоминают о традиционных лидерах по карманным кражам: Барселоне, Риме, Париже и Праге. Опытные путешественники советуют не демонстрировать ценности, носить сумки спереди, хранить документы в сейфе отеля и сохранять бдительность в толпе, где мошенники часто работают отвлечением внимания.

