Ограбят за минуту: туристов из России предупредили о смертельной опасности в некоторых странах

Турпром: названы самые стрессовые города для туристов в мире
Фото: [Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф]
Эксперты компании SCSChauffeur составили рейтинг городов мира, которые представляют наибольший стресс для путешественников. Специалисты оценивали мегаполисы по нескольким критериям: криминогенная обстановка, чистота воздуха, интенсивность трафика и климатические особенности. Итоговый список возглавили направления, где совокупность негативных факторов создает реально опасную среду для гостей, пишет Турпром.
Лидером антирейтинга неожиданно стал южноафриканский Кейптаун, известный своими живописными пейзажами. Главной проблемой города назван запредельный уровень уличной преступности, особенно в деловом центре. Ситуацию усугубляют пробки, занимающие более трети времени в пути, и высокая влажность воздуха. Британский МИД официально предупреждает о частых нападениях на трассах, ведущих к аэропорту, рекомендуя туристам отказываться от пеших прогулок в темное время суток.
Вторую строчку занял Дели, где основной стресс-фактор — катастрофическое загрязнение атмосферы. Индийская столица признана одним из самых грязных городов планеты. Путешественники жалуются на физическое недомогание уже спустя несколько часов пребывания на улице: появляется першение, дыхание затрудняется. Зимой проблема обостряется, вынуждая гостей использовать респираторы высокой степени защиты.
Тройку лидеров замкнул Йоханнесбург, также расположенный в ЮАР. Здесь зафиксирован самый высокий индекс преступности, дополненный сильным загрязнением воздуха. Угоны авто, вооруженные нападения и грабежи здесь в порядке вещей. Туроператоры советуют полностью исключить самостоятельное изучение центра, ограничившись охраняемыми торговыми комплексами и музеями в составе групп.
Далее в списке расположился благополучный Цюрих. Швейцарский город оказался на четвертой позиции из-за неожиданно высокой преступности, превышающей показатели Дели, а также из-за плотного трафика. Замыкает пятерку бразильский Сан-Паулу с его чудовищными пробками (загруженность дорог достигает 42 процентов) и засильем карманников в метро.
В десятку также вошли Джакарта и Куала-Лумпур с их экстремальной влажностью, Мехико с абсолютным рекордом по пробкам (52 процента), а также европейские Афины и Неаполь. Последний критикуют за хаотичное движение, перенаселенность и высокий уровень уличных краж. Операционный директор SCSChauffeur Хэдли Даймонд резюмировала, что городской стресс — это совокупное давление среды и потеря контроля, когда проблемы безопасности накладываются на климат и транспортный коллапс.
Параллельно эксперты напоминают о традиционных лидерах по карманным кражам: Барселоне, Риме, Париже и Праге. Опытные путешественники советуют не демонстрировать ценности, носить сумки спереди, хранить документы в сейфе отеля и сохранять бдительность в толпе, где мошенники часто работают отвлечением внимания.
