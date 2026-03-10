«Ограничены землей»: в РПЦ рассказали о посмертной участи животных

Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с «Абзацем» разъяснил позицию Русской православной церкви относительно загробной жизни животных. По его словам, бессмертная душа является уникальным даром, которым Бог наделил только человека, создав его по своему образу и подобию. Именно поэтому участь человека после смерти определяется его земной жизнью — душа отправляется либо в рай, либо в ад. Что касается животных, то их существование, согласно церковному учению, ограничено исключительно земным периодом, и после смерти их души прекращают бытие.

Священник также обратил внимание на тревожную, с его точки зрения, тенденцию в современном обществе. Он отметил, что некоторые люди чрезмерно привязываются к своим питомцам, начинают наделять их человеческими качествами и, по сути, подменяют ими истинные семейные ценности.

Что говорит Библия о душе животных?

В Ветхом Завете понятие «душа» (нефеш) применяется и к человеку, и к животным, обозначая живое существо. Однако бессмертие как таковое в Ветхом Завете выражено нечетко. Новый Завет и святоотеческое предание в основном говорят о бессмертии как о даре, полученном человеком. Животные, согласно распространенной точке зрения, бессмертной души не имеют.

Будут ли животные в раю?

Единого мнения нет. Многие святые (например, Иоанн Златоуст, Силуан Афонский) высказывали мысль, что в обновленном мире после всеобщего воскресения животные тоже будут присутствовать, но их природа будет преображена. Однако это не догмат, а частное богословское мнение.

Как другие религии относятся к животным после смерти?

· Ислам: Согласно Корану, все живые существа — это общины, подобные людям. Некоторые богословы считают, что животные также предстанут перед Судом, после чего обратятся в прах. · Буддизм: Концепция реинкарнации предполагает, что душа может перерождаться в том числе и в теле животного. · Индуизм: Корова считается священным животным, а цикл перерождений (сансара) также включает животных формы жизни.

Ранее сообщалось, что на могиле животного верующим не стоит ставить крест.