Трамп захотел построить в Белом доме бальный зал за $100 млн

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении создать в Белом доме бальный зал, аналогичный тому, что находится в его резиденции Мар-а-Лаго, стоимостью $100 млн, сообщил портал Livenowfox.

Трамп отметил, что предлагал идею строительства зала во время президентства демократа Джо Байдена, однако не получил никакого ответа на свое предложение.

Он также добавил, что такой бальный зал станет «прекрасным дополнением» к резиденции президента и в то же время «ничего не будет стоить».

Ранее сообщалось, что Трамп издал указ, согласно которому мужчинам запрещено участвовать в женских спортивных состязаниях. По его словам, это решение принесло стране множество ложных побед.

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