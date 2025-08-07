Огромная луна-рыба напугала отдыхающих в Британии

В Корнуолле, Великобритания, отдыхающие на пляже были немало удивлены появлением крупной луны-рыбы, вынырнувшей неподалеку от берега. Об этом инциденте сообщило издание Daily Mirror.

Необычное, плоское, дискообразное создание было замечено в воскресенье, 3 августа, близ побережья Сент-Айвса. Присутствующие на пляже начали делать снимки рыбы, и лишь впоследствии стало известно, что это была рыба-луна. Береговая охрана также наблюдала за этим редким для данной местности животным, подняв в воздух беспилотник для более детальной съемки.

Спустя некоторое время рыба вновь погрузилась в морскую пучину. По информации Daily Mirror, появление этих рыб у британских берегов — явление нечастое, однако это уже второй подобный случай за последние пару месяцев. В июне крупная рыба-луна была обнаружена жителем города Пул на побережье Ла-Манша.

Рыба-луна считается самой массивной из костных рыб, живущих в наши дни, некоторые экземпляры достигают веса более двух тонн. Ее размеры по длине и ширине могут варьироваться от трех до четырех метров. Вид признан уязвимым.

