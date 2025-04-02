В Виннице, городе в центре Украины, сняли на видео огромное кладбище с многочисленными захоронениями. Как отметили в сообществе «Русское оружие» в социальной сети, это свежие могилы украинских военных.

На видео попали могилы со свежей землей, где, как утверждают обозреватели, похоронены бойцы ВСУ. На всех местах стояли государственные флаги Украины и их было не сосчитать.

Съемку провели вдоль рядов захоронений пока ехали на машине. Авторы видео предположили, что в Виннице последний покой нашли десятки тысяч украинских военных, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Ранее сообщалось, что суточные потери в рядах украинской армии достигли более 1700 бойцов. Это отметили в Минобороны России 31 марта.