Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал про потери ВСУ, включая ликвидацию иностранных наемников и техники. Об этом со ссылкой на официальное сообщение пишет KP.RU.

По данным Минобороны, украинские бойцы активизируются в Сумской области и на харьковском направлении. На последнем были поражены скопления противника. Также отметили, что активно работают группировки «Север»: они уничтожили до 70 украинских военнослужащих. «Запад» поразил свыше 200, а «Юг» ликвидировал не меньше 275.

Отметились наибольшими успехами военные «Центра»: им удалось уничтожить 420 врагов. «Восток» поразил 160 боевиков, «Днепр» — 50.

В общей сложности суточные потери достигли 1175 украинских военнослужащих и иностранных наемников. При этом также уничтожили шесть складов, два танка, восемь бронемашин, VAB, более 10 орудий, включая польскую 155-мм самоходку Krab.

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