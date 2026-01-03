Огромные очереди и тщательные проверки: в метро Москвы объяснили ситуацию со «сбоем» на станции
ТАСС: станция метро «Охотный Ряд» в Москве работает в штатном режиме
Фото: [Московский метрополитен/Медиасток.рф]
Станция московского метро «Охотный Ряд» работает в штатном режиме, несмотря на сообщения о возникновении давки. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена, комментируя информацию Telegram-канала «Осторожно, Москва».
Как сообщили в ведомстве, в дни проведения массовых мероприятий в центре города действительно может возрастать пассажиропоток на платформах и в вестибюлях станции. Это является нормальной ситуацией для данного транспортного узла, расположенного в непосредственной близости от Красной площади, Большого театра и других ключевых точек притяжения.
Для обеспечения безопасности и информирования пассажиров на станции организовано усиленное аудиооповещение, а также дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.
«Станция "Охотный Ряд" Сокольнической линии работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе метрополитена.
Таким образом, метрополитен квалифицирует наблюдаемое скопление людей как регулярный пассажиропоток, а не как чрезвычайную ситуацию или сбой в работе.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в городском транспорте Москвы изменилась со 2 января.