Огромные световые столбы заметили в небе над Подмосковьем

Огромные световые столбы заметили в небе над Дмитровским городским округом Подмосковья. Соответствующие фотографии в своих соцсетях опубликовал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, это природное явление связано с тем, что влага, содержащаяся в воздухе, превратилась в ледяные кристаллы. В них отражается свет от ярких источников, расположенных у линии горизонта, тем самым формируя световые столбы.

Синоптик также предупредил, что низкая температура и высокая влажность могут привести к образованию в Московской области морозных туманов.

Ранее в МЧС рассказали, что аномально холодная погода задержится в столичном регионе до конца недели.