Жителей Подмосковья предупредили об аномальных морозах до конца недели

Со вторника по субботу в Подмосковье ожидается аномально холодная погода, предупредили в областном главке МЧС.

По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная температура с 5 по 9 декабря будет на семь-четырнадцать градусов ниже климатической нормы.

Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра России, из-за морозов в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с полуночи 5 декабря до одиннадцати часов вечера 8 декабря.

«Очень низкая температура. <…> ожидается аномально холодная погода», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске был обновлен суточный рекорд 1940 года по количеству осадков.