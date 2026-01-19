«Огурец по цене стейка»: россиянин шокирован ценами на жизнь в Гренландии

Российский путешественник Алексей Жирухин поделился впечатлениями от поездки в Гренландию, описав цены на острове фразой «огурец по цене стейка». Об этом россиянин рассказал в своем блоге на платформе «Дзен».

Действительно, в Гренландии один огурец может стоить более 500 руб., столько же — маленькая упаковка помидоров черри, литр молока — 280 руб., а буханка хлеба — около 400 руб. Коробка конфет к чаю обходится от 1,5 тыс. руб.

По словам Жирухина, основная причина такой дороговизны — сложная логистика. Практически все продукты доставляются самолетами или морем из Дании, что значительно увеличивает их конечную стоимость.

Местные жители к этому привыкли, а желающие сэкономить выбирают местную рыбу и мясо тюленя, которое стоит на 30% дешевле куриного.

Высокие цены распространяются и на жилье, отметил путешественник. Аренда скромной однокомнатной квартиры на острове начинается от 100 тыс. руб. в месяц, а коммунальные платежи и интернет добавляют еще около 25 тыс. руб.

При этом официальной минимальной зарплаты в Гренландии нет, но профсоюзы удерживают почасовую ставку на уровне примерно 118 крон (440 руб.). В пересчете это около 260 тыс. руб. в месяц «грязными», но подоходный налог составляет 42-44%. После его уплаты, расчетов за аренду и коммуналку «сухой остаток» становится значительно меньше. Как отмечает автор, это и есть плата за функционирование цивилизации в экстремальных арктических условиях.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев раскрыл, почему контроль над Гренландией важен для США, России и Китая.