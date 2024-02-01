Охлобыстин не исключил освобождения Ефремова из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов отбывает свой срок за смертельное ДТП в Москве с 2020 года. Его коллега Иван Охлобыстин считает, что звездный заключенный сможет добиться досрочного освобождения, пишет портал «Дни.ру» со ссылкой на SHOT.

Бывший священник и звезда «Интернов» продолжает поддерживать Михаила Ефремова. Он часто его навещает, а недавно признался, что хотел бы УДО для коллеги. По мнению Охлобыстина, защита актера могла бы попробовать, ведь шансы есть.

«Я очень на это рассчитываю, я боюсь говорить что-либо, и Миша [Ефремов] тоже не хочет это обсуждать...» – отметил Иван Охлобыстин.

При этом актер считает, что Ефремов изменился и уже не пойдет играть комедийных персонажей, что после навалившихся испытаний вполне ожидаемо.

Сам Ефремов пока не комментировал ситуацию с заключением. Известно, что он работает на швейном производстве колонии и не был замечен за деструктивным поведением. Последнее может стать одним из оснований для УДО.

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