Поклонники всполошились из-за слухов о разводе Петросяна и Брухуновой

В брак 78-летнего Евгения Петросяна и 34-летней Татьяны Брухуновой до сих пор не верят некоторые поклонники, а часть пророчит паре скорый развод, пишет портал «Дни.ру» .

Петросян брал с собой Брухунову на гастроли. Именно она помогала ему составлять концертный гардероб. Помощницу навязала Елена Степаненко, которая не ожидала предательства со стороны супруга. После тяжелого развода комик быстро связал свою жизнь с Брухуновой, а весной 2020 года у них родился сын Ваган.

Сын был ровесником его правнука, что тоже удивляло многих. Некоторых до сих пор шокирует, что Петросян и Брухунова вместе, несмотря на серьезную разницу в возрасте. Немало их удивляет и то, что помощница звезды иногда не ночует дома. Это породило новые слухи и выводы со стороны поклонников.

«Скоро ждем у Малахова», «Это еще цветочки, ягодки впереди», «Бумеранг вернулся», – высказались о браке Евгения Петросяна в Сети.

Правы ли пользователи Сети покажет время. Однако судя по блогам звездной пары, ни о каком разводе в реальности речи не идет. Тем более, они уже четыре года воспитывают наследника и часто делятся его счастливыми фотографиями.

Ранее сообщалось, что Петросян и Брухунова отметили 10-летие своих отношений.