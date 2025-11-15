Охотник погиб от случайного выстрела коллеги

В районе города Кладрубы на западе Чехии во время охотничьего выхода погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщили РИА Новости.

По предварительным данным, он получил огнестрельное ранение головы в результате случайного выстрела другого участника охоты. Приехавшие на место медики установили смерть пострадавшего.

Полиция Пльзеньского края начала расследование обстоятельств произошедшего. Представители правоохранительных органов сообщили о временном запрете на проведение охоты в данном районе до завершения проверки.

