Океан и Ройхона стали самыми редкими именами для детей в России в прошлом году

В прошлом году в России были зарегистрированы самые необычные имена для новорожденных. Среди них — Ройхона и Океан. Об этом стало известно из данных о регистрации детей в РФ в 2024 году, предоставленных РИА Новости. Информация была получена из объединенной системы ЗАГСов России.

По информации, предоставленной агентством, в 2024 году имя Ройхона оказалось самым непопулярным среди женских имен. На втором месте по редкости — имя Биби-Марям. Далее следуют Сара Исаюель, Деви и Гульмина.

Среди мужских имен самым редким оказалось имя Океан. На втором месте по редкости — Курбан-Магомед. В пятерку также входят имена Зурканай, Рамзулох и Авен.

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