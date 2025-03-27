Россиянка рассказала, как выжила во время ЧП с батискафом в Египте

Канал RT поговорил с туристкой Региной, выжившей при крушении батискафа в египетской Хургаде. Она рассказала подробности о ЧП.

По словам туристки, она и ее дети стояли в очереди на посадку, когда аппарат начал стремительно тонуть с незакрытыми люками. Регина считает, что именно неторопливость спасла многих людей, не успевших ступить на борт.

По словам туристки, контролирующий посадку мужчина велел всем подниматься на понтон, но люди не сразу послушались, посчитав, что это какая-то ошибка или учебная тревога. Однако быстро стало ясно, что ситуация серьезная. Туристы стали в первую очередь вытаскивать на понтон детей, потом забирались сами.

Некоторые отплывали от судна подальше, чтобы их не затянуло в воронку с тонущим аппаратом. По словам россиянки, на борту не было спасательных жилетов.

Напомним, накануне затонул туристический батискаф в Хургаде. На борту, по данным Генконсульства РФ, находились 45 россиян. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать ошибка экипажа, либо перегруз на борту. Шесть человек погибли, десятки в больницах.

Ранее очевидцы рассказали подробности о спасательной операции в Египте.