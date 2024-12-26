O'KEY Group S.A. решил продать российские гипермаркеты «О'Кей» местным управляющим

Совет директоров O'KEY Group S.A., зарегистрированной в Люксембурге, решил продать российские гипермаркеты «О'Кей» местным управляющим, как сообщила компания, уточняя, что люксембургская организация продолжит контролировать сеть дискаунтеров «Да!», передает РИА Новости.

Дискаунтеры «ДА!» будут продолжать свою деятельность в России, сосредоточившись на расширении бизнеса и повышении качества обслуживания клиентов на местном уровне.

В результате данной сделки действующая управленческая команда «О'Кей» получит под контроль магазины, товарный знак «О'Кей», а также логистическую инфраструктуру и другие материальные и нематериальные активы, связанные с гипермаркетами.

Подчеркивается, что сеть продолжит функционировать в обычном режиме в период передачи управления и после ее завершения, полностью выполняя все обязательства перед покупателями, поставщиками, сотрудниками, кредиторами и другими заинтересованными сторонами.

Закрытие сделки по передаче гипермаркетов местному менеджменту состоится после получения одобрения от правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ и Федеральной антимонопольной службы России, как отметил представитель компании.

Ранее сообщалось, что американский инвестиционный фонд Hines, который владеет в Петербурге «Outlet Village Пулково», продаст его российской фирме.