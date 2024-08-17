Российская авиация ударила по украинским оккупантам в Курской области. Как передает канал Win/Win, согласно предварительным данным, накануне днем прилет планирующей бомбы уничтожил на окраине Суджи здание, в котором ВСУ собирались открыть так называемую военную комендатуру.

По самым последним данным, которые приводят ряд СМИ, западная часть Суджи в настоящее время находится под оккупантами, в восточной – российские военные. Центр – пока в серой зоне.

"Помещение, которое было предназначено под штаб гауляйтеров в приграничной зоне, было уничтожено КАБом вместе с фольксштурмом час назад. Открытие и торжественная встреча украинишен зольдатен перенесено на понедельник, если ничего не изменится. В другое, конечно, место", – приводится в публикации Win/Win.

Как пишет в своем аккаунте в соцсетях военный обозреватель телеканала Царьград Влад Шлепченко, ВСУ теряют своих людей в засадах, во временно занятых участках курского приграничья буквально не протолкнуться от множества трупов украинских военнослужащих, погибших под российскими ракетно-бомбовыми ударами.

"Противник не хочет, да и не может заниматься эвакуацией тел. От больших проблем санитарно-эпидемиологического характера область спасает только отсутствие жары", - сообщает обозреватель.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.