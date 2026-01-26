Окна «плачут» и плесень растет? Есть простое решение, чтобы раз и навсегда избавиться от этого

Запотевание окон, или образование конденсата, происходит из-за разницы температур между теплым влажным воздухом в помещении и холодной поверхностью стекла, пишет портал «7Дней.ру». Когда эта влага оседает на окне постоянно, а не только в сильные морозы или утром, это может указывать на нарушенный микроклимат и приводить к появлению воды на подоконнике и плесени.

Решить проблему можно несколькими способами. В первую очередь важно наладить правильное проветривание: вместо длительного проветривания через щель лучше полностью открывать окно на 5–10 минут несколько раз в день. Это обеспечит эффективный воздухообмен без чрезмерного охлаждения откосов.

Снижение уровня влажности — ключевой момент. Следует использовать кухонную вытяжку во время готовки, проверить и прочистить вентиляционные каналы, а также отказаться от сушки белья в комнатах. В некоторых случаях может помочь бытовой осушитель воздуха.

Важно обеспечить доступ теплого воздуха от радиаторов к оконному блоку. Для этого стоит укоротить длинные шторы, отодвинуть плотные занавески и освободить подоконник от высоких предметов и цветов, мешающих конвекции.

Следует проверить работу естественной вентиляции с помощью простого теста: приоткрыть окно и приложить лист бумаги к вентиляционной решетке. Если лист не притягивается, каналы нуждаются в чистке. Также может помочь утепление оконных откосов для устранения мостиков холода.

Пластиковые окна из-за своей высокой герметичности запотевают чаще, поэтому для них регулярное проветривание и контроль влажности особенно важны.

