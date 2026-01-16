Устали мыть окна и чистить раковину? Шесть гаджетов, которые сделают уборку быстрой и почти незаметной

Эксперты рассказали о технологических новинках, которые стали незаменимыми помощниками в домашнем быте.

Как пишет портал «7Дней.ру», современные гаджеты способны значительно упростить и ускорить процесс уборки, минимизировать контакт с водой и моющими средствами, а также справиться со сложными загрязнениями.

Одним из таких устройств является автоматический мойщик окон. Этот робот заменяет утомительную ручную мойку, особенно на высоких этажах. Он самостоятельно перемещается по стеклу, очищая даже труднодоступные уголки.

Для кухни и ванной комнаты идеально подойдет компактный ручной пароочиститель. С помощью струи горячего пара он размягчает застарелый жир, нагар и ржавчину, а также дезинфицирует поверхности, не требуя применения агрессивной химии.

Быстро привести в порядок полы поможет паровая швабра — идеальный инструмент для керамогранита, плитки и линолеума. Сложные загрязнения на различных поверхностях возьмет беспроводная электрическая щетка.

Для ежедневной поддержания чистоты пригодится легкий и маневренный вертикальный пылесос, который легко превращается в ручной для чистки мягкой мебели, штор или компьютерной клавиатуры.

Отдельного внимания заслуживает диспоузер — измельчитель пищевых отходов, встраиваемый в раковину. Он избавляет от необходимости частого выноса мокрого мусора, превращая органические отходы в мелкую массу, которая легко смывается в канализацию, не засоряя трубы.

