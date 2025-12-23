«Окно для воров» заварят решеткой: как Лувр будет менять охрану после скандального проникновения грабителей

В парижском музее Лувр установят решетку на окно, через которое в здание попали грабители, и добавят около ста камер видеонаблюдения. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на руководство Лувра.

Администрация Лувра приняла решение об установке решетки на окно Галереи Аполлона. Именно оно стало точкой проникновения злоумышленников во время недавнего ограбления. Как сообщили в руководстве музея, это одна из первоочередных мер по усилению безопасности.

Также заместитель директора Лувра заявил, что решетками оборудуют и другие окна музея. Параллельно будет значительно расширена система видеонаблюдения. План включает установку примерно ста дополнительных камер в различных залах и помещениях. По информации представителей музея, контракт на эти работы уже подписан, а их начало намечено на 2026 год.

