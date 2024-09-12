Около 100 тыс. руб. составила медианная зарплата специалистов в Рязанской области в августе

В Рязанской области медианная зарплата для рабочих специалистов в прошлом месяце составила почти 100 тыс. руб. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что более половины участников опроса в регионе желают своим детям освоения рабочих специальностей. Подобная популярность связана с тем, что навыки квалифицированных рабочих сегодня считаются перспективными.

Отмечается, что более 60% работников Рязанской области уверены, что для квалифицированного рабочего реально построить карьеру и занять более высокую должность. Молодежь от 18 до 24 лет выражает такую уверенность чаще всего — их доля составляет более двух третей, в то время как среди работников старше 45 лет так считают чуть больше половины.

Ранее сообщалось, что специалистам редких профессий платят не более 70 тыс. руб.