Около 1500 заключенных сбежали из главной тюрьмы Мозамбика
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В Мапуту, столице Мозамбика, из главной тюрьмы строгого режима сбежали 1500 заключенных.
Преступникам удалось воспользоваться происходящими в стране протестами.
В ходе столкновений с сотрудниками тюрьмы при попытке побега 33 заключенных погибли, 15 получили ранены.
Об этом со ссылкой на агентство Франс Пресс сообщает РИА Новости.
Около 30 беглецов были связаны с вооруженными группировками, устраивавшими нападения и волнения в провинции Кабу-Делгаду на севере страны, отметил начальник полиции Мозамбика Бернардину Рафаэл.
В среду, 25 декабря, протестующие подошли к зданию тюрьмы и спровоцировали беспорядки внутри исправительного учреждения. В результате заключенным удалось разрушить стену и совершить побег.
Ранее сообщалось о том, что семь человек погибли в тюрьме Мексики в результате вооруженного бунта.