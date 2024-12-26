Около 1500 заключенных сбежали из главной тюрьмы Мозамбика

В Мапуту, столице Мозамбика, из главной тюрьмы строгого режима сбежали 1500 заключенных.

В ходе столкновений с сотрудниками тюрьмы при попытке побега 33 заключенных погибли, 15 получили ранены.

Об этом со ссылкой на агентство Франс Пресс сообщает РИА Новости.

Около 30 беглецов были связаны с вооруженными группировками, устраивавшими нападения и волнения в провинции Кабу-Делгаду на севере страны, отметил начальник полиции Мозамбика Бернардину Рафаэл.

В среду, 25 декабря, протестующие подошли к зданию тюрьмы и спровоцировали беспорядки внутри исправительного учреждения. В результате заключенным удалось разрушить стену и совершить побег.

Ранее сообщалось о том, что семь человек погибли в тюрьме Мексики в результате вооруженного бунта.