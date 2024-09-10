Около 180 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости подали жители Подмосковья в августе

Порядка ста восьмидесяти тысяч заявлений на регистрацию недвижимости подали жители Подмосковья в прошлом месяце, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Так, в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило свыше девятнадцати тысячи заявлений, на регистрацию ипотеки — более 11,3 тысяч заявлений, на регистрацию договоров долевого участия — около четырех тысяч заявлений, уточнили в ведомстве.

Росреестр уделяет особое внимание электронным услугам. Использование таких сервисов становится все более популярным, ведь электронная регистрация упрощает и значительно ускоряет процесс оформления документов на недвижимость, отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

«На территории Московской области число сделок в электронном виде увеличивается, что указывает на преимущество электронного формата регистрации объектов недвижимости», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на Всероссийском конкурсе благоустройства победили шесть подмосковных городов.