Около 19 тыс. штрафов получили водители за неоплату парковок в Нижнем Новгороде

Почти 19 тыс. штрафов выписали водителям за неоплату платных парковок в Нижнем Новгороде в первом квартале текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что сумма полученных жителями города штрафов составила более 31 млн рублей, из которых уже оплачено оплатили более 28 млн рублей.

Добавляется, что всего в Нижнем Новгороде оборудовано 114 мест для платной автостоянки почти на 5,9 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что бюджет Анапы пополнился на 15 млн руб. за счет платных парковок.