Около 20 браков было зарегистрировано в рязанском ЗАГСе 31 декабря

В последний день минувшего года в ЗАГСе Рязани официально зарегистрировали свои отношения 17 пар. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что возраст женихов и невест составил в диапазоне от 18 до 54 лет. Это люди различных профессий, которые являются как жителями Рязанской области, так и пары из Воронежа и Севастополя.

Ранее сообщалось, что более 200 межнациональных браков заключили в Подольске в 2024 году.