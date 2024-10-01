Около 20 ярмарок «Покупайте нижегородское» состоится в Нижегородской области в октябре

В текущем месяце в Нижегородской области пройдут почти 20 ярмарок «Покупайте нижегородское», где местные производители смогут представить собственную продукцию. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что ярмарки проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Отмечается, что мероприятия состоятся более чем в 10 муниципальных образованиях региона. Посетители ярмарок могут приобрести продукты, товары ручной работы и изделия народных промыслов.

Ранее сообщалось, что почти двести тематических ярмарок организуют в Подмосковье в октябре.