Около 20 ярмарок «Покупайте нижегородское» состоится в Нижегородской области в октябре
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В текущем месяце в Нижегородской области пройдут почти 20 ярмарок «Покупайте нижегородское», где местные производители смогут представить собственную продукцию. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что ярмарки проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Отмечается, что мероприятия состоятся более чем в 10 муниципальных образованиях региона. Посетители ярмарок могут приобрести продукты, товары ручной работы и изделия народных промыслов.
Ранее сообщалось, что почти двести тематических ярмарок организуют в Подмосковье в октябре.