Пять человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Ранее столичный Дептранс сообщал, что на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошло массовое ДТП, в котором столкнулись сразу несколько автомобилей.

Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в полиции, в результате автоаварии пострадали не менее пяти человек. Некоторым потребовалась помощь медиков.

«Число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до пяти», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что массовое ДТП произошло примерно в 07:30 по московскому времени. В настоящее время на месте автоаварии продолжают работать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что из-за массового столкновения машин на Кутузовском проспекте сильно затруднено движение в сторону центра столицы.