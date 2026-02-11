Около 20 тысяч жителей владимирского Коврова выживают почти двое суток без отопления

Около 20 тыс. жителей города Коврова во Владимирской области уже почти двое суток остаются без теплоснабжения из-за аварии на местной котельной, сообщил портал News.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, причиной перебоев стал порыв трубопроводов на котельной, принадлежащей ООО «Владимиртеплогаз».

Авария привела к полному отключению отопления в жилых домах и социальных учреждениях значительной части города. Сложность ситуации усугубляется морозной погодой — температура на улице держится в районе 10-15 градусов ниже нуля. В результате в квартирах многих горожан температура опустилась примерно до 15 градусов тепла.

Жителям приходится принимать экстренные меры, чтобы согреться: спать в теплой одежде, использовать дополнительные обогреватели.

Ситуация затронула и образовательные учреждения. По сообщениям людей, в некоторых школах ученики вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде — куртках и пальто — из-за низкой температуры в учебных классах.

