WSJ: брат ранее убитого главы ХАМАС в Газе возглавил движение

Лидером палестинского движения ХАМАС в секторе Газа стал младший брат ранее убитого главы политбюро Яхьи Синвара — Мухаммед. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Как подчеркнули в источнике, Синвар-младший, вставший во главе признанной США террористической группировки, собирается восстановить боевое крыло движения.

При жизни старшего брата Мухаммед в основном действовал за кулисами, за что получил прозвище Тень, но сейчас он стал явным лидером.

Яхьи Синвара, считающегося идейным вдохновителем террористической группировки, ликвидировали в октябре прошлого года израильские военные. В этом им помогли американские разведка и спецназ. Главу движения убили 16 октября, но его смерть признали почти спустя сутки.

Ранее сообщалось, что израильские военные ликвидировали командира батальона ХАМАС в Газе.