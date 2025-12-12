Около 200 вахтовиков из Нижнего Тагила не получают зарплату и не могут уехать домой

Вахтовые рабочие компании «Новолекс», работающие в Нижнем Тагиле, направили обращение главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. Об этом сообщил портал «Екатеринбург Онлайн».

В жалобе вахтовики сообщили о многомесячных задержках зарплаты и нарушениях их прав.

По словам работников, они не получают заработную плату уже второй месяц. Из-за отсутствия средств люди не могут купить билеты домой по окончании вахты.

Также в обращении люди указали, что компания не компенсирует расходы на проезд к месту работы и обратно и не выплачивает суточные средства на питание.

Отмечается, что руководство предприятия не идет на контакт и игнорирует все попытки рабочих решить вопрос. От задержек заработной платы пострадали около 200 человек. В компании «Новолекс» на запрос о комментарии по данной ситуации не ответили.

