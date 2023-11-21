Около 22 тысяч звонков обработали операторы контакт-центров МФЦ Подмосковья за неделю

Около двадцати двух тысяч звонков поступило в контакт-центры подмосковных МФЦ за минувшую неделю.

Как уточнили в пресс-службе областного министерства государственного управления, ИТ и связи, всего с начала года операторы контакт-центров обработали почти 1,2 миллиона звонков. В среднем каждый день на горячую линию дозваниваются почти три тысячи жителей региона.

В ведомстве уточнили, что основными темами звонков стали услуги Росреестра, проверка статуса заявления, запись в МФЦ и регистрация в ЕСИА.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Московской области оцифровали еще тридцать госуслуг.