Около 23 тысяч детей сейчас отдыхают в детских лагерях Подмосковья

В детских лагерях Московской области сейчас находятся около двадцати трех тысяч детей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Глава Минсоцразвития Подмосковья напомнила, что в настоящее время на территории региона открыто 109 загородных лагерей и пять палаточных. Для детей организован активный досуг, в том числе спортивные соревнования, викторины, творческие кружки и занятия робототехникой.

В ведомстве добавили, что порядка 1,2 тысячи детей из Подмосковья отправились отдыхать на черноморское побережье. Еще около трехсот школьников — дети участников спецоперации — сейчас возвращаются со второй смены лагеря «Литвиново».

Ранее оздоровительный комплекс «Литвиново» посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона пообщался с детьми, познакомился с их досугом и проверил условия проживания.