Около 2,5 млн поездок совершено в трамваях и троллейбусах Подмосковья с начала года

Порядка 2,5 миллиона поездок совершили жители и гости Подмосковья в областных трамваях и троллейбусах с начала года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в трамваях зафиксировано около 1,4 миллиона поездок, в троллейбусах — свыше миллиона, уточнили в ведомстве.

Самыми популярными у пассажиров стали второй и четвертый трамвайные маршруты, среди троллейбусных маршрутов самыми востребованными оказались третий и двести второй.

В настоящее время троллейбусный парк курсирует в Химках, Подольске и Видном, а трамваи — на территории Коломны. В данных транспортных средствах действует бесконтактный способ оплаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области закупят свыше тысячи новых автобусов.