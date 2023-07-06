Около 25 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья в первую смену

Около двадцати пяти тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях в первую смену, сообщила заместитель министра социального развития Подмосковья Вера Марченко. Ее слова приводит пресс-служба Мособлдумы.

«Всего на территории Московской области этим летом работает 109 стационарных лагерей. <...> Все лагеря востребованы, свободных мест на сегодняшний день нет», — подчеркнула она.

Комитет Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению провел в Коломне выездное заседание, на котором обсуждался ход летней оздоровительной кампании. Как напомнил председатель комитета Андрей Голубев, ежегодно консолидированные затраты на летний отдых детей составляют почти два миллиарда рублей.

Парламентарий отметил, что более 4,5 тысячи несовершеннолетних в этом году отдохнут за пределами региона. Также он добавил, что дети с инвалидностью полностью обеспечены бесплатными путевками и проездом к месту отдыха.

«В этом году по решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева добавилась новая льготная категория — дети участников специальной военной операции. Три тысячи таких детей по бесплатным путевкам отдохнут в детском лагере в «Литвиново», — сказал Голубев.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил оздоровительный комплекс «Литвиново». Глава Подмосковья пообщался с детьми и проверил условиях их проживания.