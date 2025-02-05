Около 27 километров составит протяженность Южного обхода Рязани

В Рязанской области начинается реализация масштабного проекта по строительству Южного обхода областного центра. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что протяженность нового участка М-5 «Урал» составит почти 27 километров. Так, он начинается на 189-м километре автодороги М-5 «Урал», огибает город Рязань с юга и выходит на существующую трассу в районе 210-го километра автодороги.

Отмечается, что новый обход даст возможность вывести большое число транзитного автотранспорта за городскую черту, обеспечит его движение с оптимальной скоростью, не создавая дополнительных проблем с заторами на дороге.

Добавляется, что согласно проекту это участок Iб категории с четырьмя полосами движения. Проект предусматривает строительство одной эстакады, трех транспортных развязок, семи мостов и семи путепроводов. Строительство разделено на три этапа. Его завершение запланировано на 2028 год.

Ранее сообщалось, что третий этап строительства Северного обхода Лобни завершили с опережением на год.