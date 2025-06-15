Около 3 тыс. россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за нарушений в работе авиакомпаний

Проблемы с авиаперевозками на Ближнем Востоке коснулись примерно 10 тысяч граждан России, как сообщило генконсульство РФ в Дубае. По информации, предоставленной консульством, около 3 тысяч россиян не могут покинуть ОАЭ из-за возникших проблем с авиаперевозками. Заявление дипведомства цитирует ТАСС.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Дубае сообщили ТАСС, что сотрудники дипломатического представительства оказывают поддержку гражданам России, которые оказались в затруднительном положении в Объединённых Арабских Эмиратах из-за сбоев в работе авиакомпаний.

В посольства и консульства Российской Федерации ежедневно поступает около сотни обращений от россиян, которые не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты.

Генконсульство РФ в Дубае работает над поиском альтернативных маршрутов примерно для 1 000 пассажиров Air Arabia, чьи рейсы были отменены.

Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае проинформировало ТАСС о том, что отслеживает соблюдение авиационными компаниями своих обязательств в случае задержек рейсов.

Ранее сообщалось, что сразу восемь рейсов Шарджа — Москва отменены из-за ирано-израильского конфликта.