Около 30 дорог отремонтируют в Крыму в этом году

В Республике Крым в текущем году проведут ремонт 25 мостов и около 30 дорог. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Уточняется, что работы по дорожному ремонту будут проводиться в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что за пять лет, с начала реализации указанного нацпроекта, в республике уже отремонтировано примерно 1,1 тыс. региональных автодорог.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках нацпроекта было обновлено покрытие более чем на 60 муниципальных и свыше чем на 10 региональных дорогах, за которые жители населенных пунктов региона проголосовали на портале «Добродел».