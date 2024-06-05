Около 30 дорог отремонтируют в Крыму в этом году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Республике Крым в текущем году проведут ремонт 25 мостов и около 30 дорог. Об этом сообщает «Крым 24».
Уточняется, что работы по дорожному ремонту будут проводиться в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Отмечается, что за пять лет, с начала реализации указанного нацпроекта, в республике уже отремонтировано примерно 1,1 тыс. региональных автодорог.
Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках нацпроекта было обновлено покрытие более чем на 60 муниципальных и свыше чем на 10 региональных дорогах, за которые жители населенных пунктов региона проголосовали на портале «Добродел».