Ремонт более семидесяти дорог провели в Подмосковье благодаря поддержке жителей

В Подмосковье обновили покрытие на 63 муниципальных и 12 региональных дорогах, за которые местные жители проголосовали на портале «Добродел», работы на региональных дорогах прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ремонтный сезон в самом разгаре, дорожники завершили укладку порядка 100 километров нового покрытия на 75 дорогах в 32 городских округах — их включили в программу ремонта по результатам голосования жителей Подмосковья. Специалисты продолжают ремонт покрытия в рамках нацпроекта БКД на еще 12 региональных дорогах, выбранных на «Доброделе», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, ремонт провели на участке дороги от деревни Леоново до поворота на село Конобеево в Воскресенском округе, на участке от деревни Большое Гридино до Деревни Коврево в Егорьевске и так далее. В общей сложности по выбору жителей к осени в регионе отремонтируют более 260 дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.