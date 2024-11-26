Около 30 катков зальют в Рязани к зимнему сезону

По словам главы администрации Рязани Виталия Артемова, в зимний сезон в городе будут работать примерно 30 катков. Об этом сообщает 7info.

Он добавил, что стационарные хоккейные коробки и ледовые площадки организуют на общественных территориях, около образовательных и спортивных школ.

По мнению главы Рязани, заливка катков будет происходить в зависимости от погоды, тем не менее они предусмотрены в каждом районе города.

Он отметил, что также в Рязани появятся четыре новые хоккейные коробки. Управкомпании зальют 11 катков на территории около многоквартирных домов, оформленных в общедолевую собственность и огороженных.

Ранее сообщалось, что почти сорок катков с искусственным льдом откроются в Подмосковье в декабре.