Около 30 официальных пляжей откроется в Нижегородской области в летний сезон

В Нижегородской области в рамках купального сезона этого года планируется открытие около 30 официальных пляжных зон. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что из указанного количества пляжей 15 будут расположены в областном центре. Помимо этого, здесь же будет обустроено еще пять зон отдыха у воды, где купание не предусмотрено, тем не менее можно будет комфортно проводить время на свежем воздухе.

Отмечается, что в настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят комплексную проверку воды и почвы на всех потенциальных пляжах. Образцы проходят лабораторные исследования на соответствие санитарным, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим нормам. По результатам инспектирования соответствующим всем требованиям пляжам выдадут санитарно-эпидемиологические заключения.

Ранее сообщалось, что пять пляжей будут подготовлены к купальному сезону в Рязани.