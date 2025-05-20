Около 30 официальных пляжей откроется в Нижегородской области в летний сезон
Пятнадцать пляжей откроются в Нижнем Новгороде летом
Фото: [Медиасток.рф]
В Нижегородской области в рамках купального сезона этого года планируется открытие около 30 официальных пляжных зон. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что из указанного количества пляжей 15 будут расположены в областном центре. Помимо этого, здесь же будет обустроено еще пять зон отдыха у воды, где купание не предусмотрено, тем не менее можно будет комфортно проводить время на свежем воздухе.
Отмечается, что в настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят комплексную проверку воды и почвы на всех потенциальных пляжах. Образцы проходят лабораторные исследования на соответствие санитарным, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим нормам. По результатам инспектирования соответствующим всем требованиям пляжам выдадут санитарно-эпидемиологические заключения.
Ранее сообщалось, что пять пляжей будут подготовлены к купальному сезону в Рязани.