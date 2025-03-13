Пять пляжей будут подготовлены к купальному сезону в Рязани

В преддверии купального сезона в Рязани введут в эксплуатацию пять городских пляжей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что жителям и гостям города будут доступны пляжи на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старице в Солотче. До 25 мая водолазы обследуют дно в границах купальных зон.

Уточняется, что открытие пляжей планируется с 1 июня. Предварительно проведут санитарно-эпидемиологическую экспертизу для получения заключения о соответствии требования к водным объектам, используемых в рекреационных целях. Кроме того, все городские пляжи будут укомплектованы штатом из матросов-спасателей, медработников, уборщиков, иметь оборудованные спасательные посты и медпункты, санитарно-гигиеническое и пляжное оборудование.

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