Около 30 животных обрели новых хозяев в ходе выставки «Пойдем домой» в Рязани
Фото: [Медиасток.рф]
В Рязани в минувшие выходные прошла выставка бездомных животных «Пойдем домой». Об этом сообщило 7info.
Уточняется, что в ходе мероприятия сотрудники приютов и волонтеры приводили на выставку кошек и собак, которые нуждаются в новом доме.
Отмечается, что в итоге любящие руки нашли 11 кошек и 16 собак.
Поясняется, что дети-посетители выставки имели возможность не только познакомиться с животными, а также посетить мастер-классы, аквагрим, полакомиться сладкой ватой, прохладительными напитками и молочными коктейлями.
Ранее сообщалось, что около сорока собак доставили в Подмосковье из приюта в Курской области.