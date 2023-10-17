Около 3,2 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
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За минувшую неделю с подмосковных улиц за нарушения правил парковки и стоянки эвакуировали около 3,2 тысячи автомобилей, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В ведомстве напомнили, что транспортное средство может быть эвакуировано, если оно припарковано в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, остановке, трамвайных путях, во втором ряду, в тоннеле.
Узнать местоположение эвакуированной машины можно самостоятельно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения или по телефону 8-800-444-58-34.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ключевых транспортных проектах Московской области.