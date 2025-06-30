Около 38 тыс. штрафов получили нижегородские водители за неоплату парковок за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года в Нижнем Новгороде выписали 37,6 тысячи штрафов за неоплату парковок. Сумма взысканий превысила 61 миллион рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в городе работает 114 платных парковок на 5 858 мест, также введен пеший инспектор для выявления нарушителей.

Отмечается, что 97% штрафов уже оплачены (59,4 млн из 61,2 млн рублей).

Подчеркивается, что Система платных парковок в Нижнем Новгороде доказала свою эффективность. Так, новые меры контроля привели к повышению дисциплины водителей, росту доходов городского бюджета. Водителям стоит внимательнее относиться к оплате стоянки, чтобы избежать немалых штрафов.

Ранее сообщалось, что со дворов Подмосковья эвакуировали более 60 автомобилей.