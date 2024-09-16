Около 40 млн россиян страдают от ожирения

В России стремительно растет число граждан с ожирением, сообщил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время проблема ожирения затрагивает около 40 млн россиян. Опасность в том, что это заболевание провоцирует другие проблемы со здоровьем, такие как сахарный диабет второго типа и артериальная гипертония.

Число страдающих от ожирения россиян составляет более 25% всего населения, которое, по данным Росстата, на начало этого года превышало 146 млн человек.

Мурашко призвал к активным профилактическим мерам в системе здравоохранения.

Также он подчеркнул необходимость строго выполнять рекомендации врачей для эффективности профилактики.

Ранее врач Чистик посоветовала бороться с осенней апатией орехами и фруктами.