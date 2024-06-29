Около 50 детей попали под удар молнии в американском штате Юта

Дети массово пострадали в Юте во время буйства молнии. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на американский канал NBC News.

По информации канала, во время непогоды на востоке округа Юта молния ударила по территории, где гуляла целая группа детей. Не менее 50 из них ощутили ток и испуг, а семеро получили травмы. Пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Канал уточнил, что из-за поражения электрическим током некоторых малышей оставили под наблюдением. Двоих с тяжелыми травмами переправили в больницу города Лихай. Однако специалисты отметили, что жизни и здоровью остальных ребят ничего не угрожает. Все они отделались легкими травмами.

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