Около 500 грузовиков скопилось на границе России и Казахстана

Около 500 грузовиков скопилось на пограничном пункте «Сырым» на границе между Казахстаном и Россией из-за ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.

В сообщении указано, что основной причиной накопления транспорта стали неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые с 12 декабря в Западно-Казахстанской и Самарской областях, а также сильные снегопады, метели и гололед.

В соответствии с данными Министерства по чрезвычайным ситуациям России, движение по федеральным трассам временно приостановлено ориентировочно до 22:00 13 декабря.

Грузовые автомобили застряли в ожидании улучшения погоды и не могут продолжить движение по своим маршрутам.

Ранее сообщалось, что на границе между Белоруссией и Европейским Союзом наблюдаются скапливающиеся в очереди более чем 2600 грузовых автомобилей.