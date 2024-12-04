Погранкомитет Белоруссии: на границе с ЕС скопилось более 2,6 тыс. фур

На границе между Белоруссией и Европейским Союзом наблюдаются скапливающиеся в очереди более чем 2600 грузовых автомобилей.

В частности, перед польским пунктом пропуска Кукурыки ожидают проезда 990 фур, при этом сотрудники пограничной службы успели обработать лишь 65% от необходимого объема.

Ситуация также осложняется на литовской границе, где перед пограничными пунктами, по данным пограничного комитета республики, зафиксировано около 1080 большегрузов. В Мядининкай, по данным белорусских пограничников, прошли всего 8% от нормы, что свидетельствует о низкой пропускной способности. В то же время на пункте Шальчининкай удалось пропустить более 30% грузовиков.

Кроме того, на КПП Патерниеки, находящемся на границе с Латвией, образовалась очередь из 480 фур. Несмотря на сложности, пограничники уже пропустили более 50% автомобилей в Европейский Союз.

Ранее грузовик с мандаринами перевернулся на трассе в Сочи и снес четыре машины.