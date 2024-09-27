В Рязанской области спрос на фармацевтов увеличился более чем на 20%

В Рязанской области спрос на фармацевтов увеличился свыше чем на 20%. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что с начала текущего года в регионе было открыто более 200 вакансий для фармацевтов, что больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отмечается, что также и зарплата фармацевтов несколько увеличилась. Так, в Рязанской области работодатель готов платить фармацевту более 52 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в 2023 году.

Ранее было раскрыто отношение россиян к официальной медицине.